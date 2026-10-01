Путин оценил потери России от ударов Киева по НПЗ примерно в 1% ВВП

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Россия потеряла около 1% ВВП из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, украинская сторона изначально заявляла целью атак нанесение ущерба российской экономике. Путин отметил, что добиться этого удалось лишь частично.

Путин также заявил, что удары по российским гражданским объектам стали причиной ответных действий России на Украине. По его словам, после этих ударов украинская металлургическая промышленность была разрушена, а российские атаки нанесли ущерб сталелитейной отрасли страны.

При этом президент отметил, что дефицита дизельного топлива в России нет. Однако, по его словам, из-за санкций российские нефтепродукты не могут попасть на мировой рынок, так как ограничения действуют в отношении нефти и нефтепродуктов, а также их страхования, при этом растет стоимость фрахта.

Также Путин на пленарной сессии призвал совместно искать выход из украинского конфликта. По его словам, Россию сознательно подвели к нему – страну поставили в ситуацию, когда она была вынуждена "защищать себя с оружием в руках" в ответ на агрессию. Президент также заявил, что русофобию и притеснение русских нельзя превращать в государственную идеологию.