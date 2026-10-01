Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 19:33

Политика

Путин оценил потери России от ударов Киева по НПЗ примерно в 1% ВВП

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия потеряла около 1% ВВП из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, украинская сторона изначально заявляла целью атак нанесение ущерба российской экономике. Путин отметил, что добиться этого удалось лишь частично.

Путин также заявил, что удары по российским гражданским объектам стали причиной ответных действий России на Украине. По его словам, после этих ударов украинская металлургическая промышленность была разрушена, а российские атаки нанесли ущерб сталелитейной отрасли страны.

При этом президент отметил, что дефицита дизельного топлива в России нет. Однако, по его словам, из-за санкций российские нефтепродукты не могут попасть на мировой рынок, так как ограничения действуют в отношении нефти и нефтепродуктов, а также их страхования, при этом растет стоимость фрахта.

Также Путин на пленарной сессии призвал совместно искать выход из украинского конфликта. По его словам, Россию сознательно подвели к нему – страну поставили в ситуацию, когда она была вынуждена "защищать себя с оружием в руках" в ответ на агрессию. Президент также заявил, что русофобию и притеснение русских нельзя превращать в государственную идеологию.

Читайте также


властьполитикаэкономика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика