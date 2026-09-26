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26 сентября, 22:06

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Лавров: Европа передала Украине прах нацистов, зная, что там устроят шоу

Европа передала Украине прах нацистов, зная, что там устроят шоу – Лавров

Фото: mid.ru

Европейские страны сознательно передали киевскому режиму останки нацистских преступников, рассчитывая на публичную демонстрацию, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, проявления неонацизма сегодня заметны не только на Украине, но и внутри государств – членов Евросоюза и НАТО. Особую тревогу, как отметил глава МИД, вызывает ситуация в Прибалтике и Германии.

"Потому что метастазы этой человеконенавистнической идеологии сейчас видны и в других странах нашего континента, прежде всего, среди членов Евросоюза и НАТО, в Прибалтике, но и в Германии тоже. Вот это особенно настораживает", – пояснил Лавров.

Министр также обратил внимание на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вновь сделать страну главной военной силой в Европе. Лавров подчеркнул, что это не оговорка, а повторяемый тезис.

"Это не оговорка, он это несколько раз по разным поводам повторял, не говоря уже о том, что вся память о тех, кто победил нацизм, вымарывается из всех учебников и путем сноса памятников в целом ряде стран Европы", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что подобные тенденции позволяют аналитикам говорить о попытках создания "четвертого рейха".

"Нацизм возрождается, и не только в том, что Европа всячески покровительствует (президенту Украины Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому, когда он встает на колени перед прахом нацистских преступников", – подчеркнул министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что одной из причин проведения СВО стала борьба с неонацизмом, русофобией и попытками искоренить все русское. Россия, по его словам, не собирается мириться с героизацией нацизма на Украине, начало которой положил киевский режим. Путин также указал на то, что, несмотря на русофобию в Польше, Варшава не игнорирует проблему пропаганды идеологии неонацизма в Киеве.

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