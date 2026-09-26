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26 сентября, 21:21

Транспорт

ЦППК представила брендированный поезд "Иволга 4.0" имени Саввы Мамонтова

Фото: МАХ/"ЦППК"

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) представила на Ярославском вокзале именной электропоезд "Иволга 4.0", посвященный предпринимателю и меценату Савве Мамонтов, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Проект реализован совместно с департаментом транспорта Москвы, Общественной палатой Московской области, Министерством культуры РФ и Московской железной дорогой.

Впервые пригородный поезд получил полное тематическое оформление снаружи и внутри, а его вагоны превратились в историко-просветительскую экспозицию о железных дорогах, искусстве и культурном наследии эпохи Мамонтова.

"Мы гордимся, что наш поезд имени Саввы Мамонтова стал частью большой работы по популяризации историко-культурного наследия страны. В год 185-летия со дня рождения Саввы Ивановича нам особенно важно рассказать широкой аудитории о масштабе его личности и наследия", – отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

По его словам, наружное и внутреннее оформление поезда в рамках брендирования охватило порядка 5 тысяч квадратных метров. Помимо этого, он напомнил, что деятельность Мамонтова была тесно связана с железнодорожным развитием и русской культурой.

Состав разделен на 11 тематических вагонов: три посвящены непосредственно Мамонтову, остальные рассказывают о его семье, железных дорогах, предпринимательстве и промышленности, искусстве, опере, усадьбе Абрамцево и Абрамцевском художественном кружке.

Для оформления было разработано 290 уникальных макетов и около 2 тысяч тематических стикеров. Экспозиция знакомит с историческими изображениями и копиями произведений искусства, среди которых "Девочка с персиками" Валентина Серова. Ряд разделов посвящен Федору Шаляпину и участию Мамонтова в становлении артиста, а также художникам, архитекторам и музыкантам, входившим в окружение предпринимателя.

Изображения и историческую фактуру подбирали при участии музея-заповедника "Абрамцево", Тульского музейного объединения и Нижегородского государственного художественного музея.

В день презентации поезд отправился в первый рейс. Тематический состав будет курсировать от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Пушкино, Мытищ, Фрязино, Монино, Софрино, Красноармейска, Болшево, Щелково, Фрязево и обратно.

На маршруте до Сергиева Посада поезд проходит рядом с усадьбой Абрамцево, напрямую связанной с семьей Мамонтовых и историей русского искусства. На мультимедийных экранах в вагонах будут демонстрироваться тематические видеоролики.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро торжественно запустили тематический поезд "Станкин" – наука, технологии, будущее". Этот состав стал десятым тематическим поездом, введенным в эксплуатацию в 2026 году. Он будет ходить по линии шесть месяцев. Оформление вагонов выстраивается в историю – от первых шагов студента в профессию до создания технологий будущего.

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