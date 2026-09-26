Встреча Лаврова и главы МИД ФРГ состоялась в ООН

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН состоялась по инициативе германской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Переговоры начались с рукопожатия министров и прошли в закрытом формате на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они продлились чуть более 20 минут. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и состояние двусторонних отношений Москвы и Берлина.

В ходе беседы глава германского МИД подтвердил позицию правительства ФРГ по этим вопросам, которую ранее неоднократно озвучивал публично.

Глава МИД ФРГ отказался от комментариев по итогам встречи. При этом, как указала Захарова, перед началом переговоров немецкая сторона потребовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительных слов и гарантировать отсутствие вопросов.

"Западная демократия прекрасного сада", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Последний раз Лавров встречался с главой МИД Германии в январе 2022 года в Москве, тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

Отношения между Москвой и Берлином обострились после инцидента в лейпцигском аэропорту: у украинского грузового Ан‑124 обнаружили беспилотник с взрывателем и около 800 граммов взрывчатого вещества, что вызвало временную остановку полетов. Позже полиция нашла там еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

После этого стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне по требованию властей Германии прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, пояснив, что Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, в свою очередь, говорил о том, что это "еще больше ухудшает" отношения между странами.

