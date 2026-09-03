Глава МИД ФРГ назвал закрытие филиалов Института Гете в РФ шагом к ухудшению отношений

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Закрытие филиалов Института Гете в России "еще больше ухудшает" отношения между двумя странами, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Его слова передает Tagesschau.

Также министр выразил сожаление в связи с данным решением. Он назвал закрытие филиалов неоправданным на фоне решения Берлина расторгнуть контракт с "Русским домом" после обвинений в адрес Москвы в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Халле.

По его словам, Институт Гете ежедневно вносит ценный вклад в развитие позитивных культурных связей и социального обмена между Россией и Германией. Кроме того, учреждение делало это "в самых сложных условиях".

Как отмечает Tagesschau, работа трех филиалов Института Гете в России была ограничена с 2023 года. После сокращения сотрудников на фоне ухудшения германо-российских отношений часть услуг перевели в онлайн-формат.

В настоящее время институт в основном проводит курсы немецкого языка, поддерживает его преподавание и занимается подготовкой учителей. В это же время крупные культурные мероприятия и очные встречи проходят значительно реже, чем до 2022 года.

Отношения России и Германии обострились после инцидента в Лейпциге. В начале августа около грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Немецкой стороне БПЛА показался похож на используемые Россией аппараты. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров указал на отсутствие доказательств, а также заявил, что выводы Берлина основаны на догадках.

Спустя время правительство Германии объявило о денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине, объяснив решение "российской угрозой". Российское диппредставительство назвало действия Берлина "наспех состряпанной провокацией".

В ответ Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По словам министра, Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа.