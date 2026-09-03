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03 сентября, 17:55

Транспорт

Кроссовер Hongqi HS6 выйдет на российский рынок во второй половине 2027 года

Фото: hongqi-auto.com

Кроссовер Hongqi HS6 официально выйдет на российский рынок во второй половине 2027 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу китайской марки.

Гибридный автомобиль Hongqi HS6 комплектуется установкой PHEV, в состав которой входят бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 литра и электрические моторы. Совокупная отдача составляет 495 лошадиных сил.

Покупателям предложат два варианта аккумуляторов емкостью 23,9 и 39,5 киловатт-часа, запас хода на электротяге – 123 и 205 километров соответственно. Общий запас хода в смешанном цикле достигает 1 650 километров.

Доступны комплектации с передним и полным приводом. Габариты автомобиля – 4 925 на 1 970 на 1 740 миллиметров, колесная база – 2 925 миллиметров.

Данная модель побила мировые рекорды по дальности хода, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса. В ноябре 2025 года машина прошла 2 327 километров без дозаправки и подзарядки, а в феврале 2026-го в условиях низких температур (от минус 20 до минус 30 градусов) серийная версия на одном баке и заряде аккумулятора проехала 1 131 километр.

Ранее сообщалось, что в России начнутся продажи нового гибридного кроссовера Changan Deepal S07. Автомобиль уже получил "Одобрение типа транспортного средства". Гибрид разгоняется до 100 километров в час за 7,7 секунды, а его полный запас хода составляет 992 километра. На электротяге машина может проехать до 174 километров, при этом аккумулятор поддерживает быструю зарядку с 30 до 80% за полчаса.

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