Онколог Черемушкин объяснил, как работают методики лечения рака в России

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью уже через 3–6 лет – такой прогноз дал глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Какие еще формы онкологии удастся победить в ближайшее время и насколько близко человечество подошло к созданию необходимых препаратов, разбиралась Москва 24.

"Человек – большой компьютер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победа над отдельными формами онкологических заболеваний возможна уже в ближайшие годы, сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"За все виды рака я не берусь сейчас говорить, но вот те, которые нам известны: меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак, соответственно, здесь, по всей видимости, с определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение 3–6 лет именно к такому результату", – отметил Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, ключевую роль в этом способна сыграть новая иммунная терапия, сочетающая сразу два подхода: персонализированные вакцины, разрабатываемые индивидуально для каждого пациента, и ингибиторы контрольных точек – препараты, которые помогают иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки.

Сейчас российские исследователи работают над созданием новых вакцин от онкологии. В частности, речь идет о препаратах против некоторых видов рака, которые назвал ученый.

Как объяснил врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с Москвой 24, защитные механизмы каждого человека биологически предназначены, чтобы убирать бесконтрольно делящиеся клетки. Поэтому лучше самой иммунной системы ничто не справится с проблемой. Накопленный опыт борьбы с онкологией позволяет надеяться на успех в этом вопросе, но говорить, что, условно, послезавтра все вылечатся, не стоит, отметил эксперт.



(заболеваний. – Прим. ред.) , а их причина ранее была неизвестна.

Евгений Черемушкин врач-онколог Человек – большой компьютер: клеточное деление запрограммировано на строго определенное количество, потом происходит самоуничтожение. Если мы научимся работать на информационных путях этой "машины", то победим многие болезни. Поиск мутаций уже принес результаты – найдена та, которая стала причиной почти двадцати нозологических единиц, а их причина ранее была неизвестна.

Ингибиторы контрольных точек и вакцина – две самые перспективные части, их комбинация дает наилучшие результаты.

При этом Гинцбург неслучайно указал именно на лечение определенных видов онкологии, отметил Черемушкин.

"Выбранные формы рака объяснимы. Например, лейкоз лечится стандартными методами, в этом вопросе главное – скорость. Поэтому исследователи выбирают либо формы онкологии, нечувствительные к стандартным методам (меланома, рак поджелудочной железы и другие), либо модели, которые берутся как основа для проведения экспериментов", – пояснил врач.

Онколог подчеркнул, что со временем в эти исследования будут включены и другие формы рака. Например, в случае с онкологией толстой кишки уже проведено исследование с ингибиторами и получен хороший результат.

"Отработка комбинаций методов будет проводиться для каждой патологии и для каждого человека (можно брать клетки иммунной системы, клонировать их в огромном количестве и запускать обратно бороться с опухолевой патологией). Это вопрос поиска информационных путей", – заключил Черемушкин.

Победить рак

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В этом году в России впервые применили вакцину от онкологических заболеваний. 1 апреля "Неоонковак" ввели 60‑летнему пациенту из Курской области с диагностированным раком кожи.

Уже в мае появилась информация о первом пациенте, получившем российскую пептидную вакцину от колоректального рака "Онкопепт". Он перенес уже шесть введений препарата. Отмечается, что вакцина хорошо переносится, безопасна и дает адекватный иммунный ответ. Однако делать выводы о клинической эффективности пока рано, так как важно длительное наблюдение за пациентом.

В целом Россия демонстрирует заметный прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями. По последним данным, смертность в первый год после постановки диагноза сократилась почти на 17%, а пятилетняя выживаемость пациентов с патологиями выросла на 10%. Эксперты связывают эти позитивные изменения с масштабной модернизацией системы онкологической помощи.

Например, в медучреждениях стали применять ультразвуковые сканеры со встроенным искусственным интеллектом. Устройство используют в различных отраслях, в частности для онкологов здесь есть режим эластографии, который помогает выявлять новообразования. Серийное производство аппаратов уже запущено, а 11 таких устройств уже работают в больницах Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае.

Кроме того, для поддержания состояния пациентов в России расширили список жизненно важных лекарств, включив в него препарат для лечения рака молочной железы и желудка. Средство показано пациентам с неоперабельными и метастатическими формами опухолей. Несмотря на то что оно не гарантирует полного излечения, терапия позволяет продлить жизнь без потери ее качества.

Свои результаты приносят и международные исследования. В частности, специалисты Российского университета дружбы народов совместно с коллегами из России и Китая предложили нестандартный метод, который поможет побороть аденокарциному легкого. Это распространенный тип рака, который плохо поддается стандартному лечению.

Ученые дополнили лучевую терапию воздействием препаратов, используемых для снижения холестерина и лечения сахарного диабета. Эксперименты, проведенные в лабораторных условиях, доказали свою эффективность.

Сила профилактики

Прорыв может произойти в лечении онкологии в России в ближайшие годы

В свою очередь, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн предупредил, что полностью исключить риск развития рака невозможно, но его можно существенно снизить. В этом помогут здоровый образ жизни, физическая активность, поддержание нормального веса и регулярные обследования.

Эксперт отметил, что для раннего выявления онкологии в стране даже существует специальная программа: диспансеризация пациентов от 18 до 39 лет проводится раз в три года, после 40 – ежегодно.

Каприн обратил внимание и на то, что самым распространенным онкозаболеванием в мире остается рак кожи. Если говорить о других видах патологии, то среди женщин лидирует рак молочной железы, среди мужчин – предстательной. При этом у обоих полов часто встречается колоректальный рак, который также входит в число ведущих причин смертности.