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01 сентября, 17:05

Политика

МИД КНР не подтвердил слова Стубба о воздействии на Россию по вопросу ядерного оружия

Фото: 123RF.com/fokusiert

Пекин не подтверждает слова президента Финляндии Александера Стубба о готовности КНР оказать воздействие на Россию в вопросе ядерных вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Стубб заявлял, что Китай якобы согласился оказать воздействие на Россию по вопросу ядерных вооружений.

Отвечая украинскому журналисту, дипломат обратил внимание, что китайская сторона опубликовала официальное сообщение о поездке министра иностранных дел КНР Ван И в Финляндию, в котором не говорится о подобных соглашениях.

Он также отметил, что позиция Пекина по украинскому конфликту и ядерной проблеме остается неизменной и четкой – Китай и дальше будет прилагать усилия, чтобы примирить стороны, содействовать переговорам и способствовать политическому урегулированию кризиса.

Ранее Стубб заявил, что утверждения о якобы имеющихся у России намерениях напасть на государства НАТО являются безосновательными. Одновременно он призвал европейские страны к возобновлению политических переговоров с Россией. При этом он подчеркнул, что кто-то из европейцев должен восстановить диалог с Москвой, "чтобы понять, что там происходит".

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