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Россия сегодня сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы, и любые попытки представить ситуацию иначе не что иное, как искажение реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сообщения о том, что Россия якобы готовит некую агрессию против стран НАТО, не отражают реального положения дел. Он отметил, что, напротив, агрессивные действия в отношении России исходят именно из европейских стран.

"Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными газетными утками, не более того", – сказал Песков.

Ранее в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия была названа "долгосрочной угрозой" для Альянса, стабильности и безопасности евроатлантического сообщества.

Песков заявил, что такое провозглашение является еще одним проявлением агрессии НАТО и вынуждает Москву оставаться сильной и последовательно проводить свою политику.