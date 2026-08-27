Figaro: мужчина, наехавший на толпу людей во Франции, является выходцем из РФ

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Водитель, который въехал в толпу у вокзала во французском городе Кан, – выходец из России, передает Figaro со ссылкой на источники.

По данным СМИ, водителя зовут Ибрагим И., ему 26 лет, он родился в России. Предположительно, мужчина наехал на группу людей после ссоры с ними.

В ici добавили, что погибли два человека. Еще 10 пострадали, причем несколько сейчас в критическом состоянии. Большинство пострадавших – иностранцы, в том числе граждане Афганистана, Египта и Бангладеш.

Инцидент во Франции произошел в четверг, 27 августа. Злоумышленник задержан, а в полиции пришли к выводу, что он совершил это намеренно. На текущий момент правоохранительные органы изучают видео с камер и ведут оперативно-следственную работу.

