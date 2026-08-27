Автомобиль взорвался в центре Санкт-Петербурга

Фото: MAX/"Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге взорвался легковой автомобиль, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в историческом районе Славянка. По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина погиб, при этом пассажирка, которая также была в салоне, выжила. Источник издания уточнил, что погибший мог быть военнослужащим.

Автомобиль полностью выгорел. Обломки машины разбросало по улице. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и причины взрыва устанавливаются.

Ранее в ресторане на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв. Заведение в этот момент было закрыто для частного банкета. По предварительным данным, охранник остановил женщину, пытавшуюся пронести внутрь самодельную бомбу. Взрыв унес жизни троих человек, еще 21 госпитализирован.