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27 августа, 12:44

Политика

В Кремле нет информации о сроках следующего раунда переговоров России и Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва сохраняет открытость к продолжению мирных консультаций. Также российско-американские контакты по украинскому урегулированию продолжаются на рабочем уровне.

"Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствии возможности делать это, продолжает специальную военную операцию", – добавил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Москва может в сжатые сроки наладить необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому вопросу, если поступят соответствующие запросы. Российская сторона внимательно отслеживает сигналы США, уточнил дипломат.

В свою очередь, Соединенные Штаты выразили готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине, чтобы содействовать переходу России и Украины к мирным переговорам, отметил заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа.

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