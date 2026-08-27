Фото: MAX/"Минобороны России"

Армия России освободила населенный пункт Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом.

Ранее российские военные освободили Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области. В операции по установлению контроля принимали участие группировки войск "Север" и "Восток".

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар по порту Измаил, в результате чего уничтожены три резервуара с топливом для ВСУ и повреждена инфраструктура, через которую осуществлялась разгрузка военных грузов.

