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26 августа, 12:22

Политика

ВС РФ освободили Писаревку и Неженку в Сумской и Запорожской областях

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Контроль над первым селом установили подразделения группировки войск "Север" благодаря решительным действиям. Освобождение второго села осуществили подразделения группировки "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны украинских военных.

Ранее армия России нанесла серию ударов по танкеру в порту Южный Одесской области. Судно доставляло топливо и смазочные материалы для Вооруженных сил Украины.

Также уничтожены 10 складов с военными припасами на территории логистического центра и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, атакована электроподстанция ПС-330 "Аджалик", которая отвечает за электроснабжение порта Южный.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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