Более 380 туристов пропали без вести после наводнения в Непале

384 туриста пропали без вести после наводнения в северных районах Непала. Об этом сообщается на сайте управления страны по туризму.

Согласно данным туристических компаний, среди пропавших – 291 иностранец и 93 непальца. Уточняется, что по меньшей мере 105 человек являются гражданами Индии. Власти Непала не могут с ними связаться.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа. По информации SHOT, стихия парализовала туристические маршруты, где в том числе находятся россияне. Непальские власти остановили движение по нескольким крупным трассам из-за угрозы новых паводков и оползней.

Кроме того, известно о восьми жертвах и десятках пропавших без вести, разрушены многие дома и другие объекты инфраструктуры. Проводится спасательная операция.

Ранее тайфун "Долфин" пришел на восточное побережье Китая и принес мощные ливни, которые отмечались в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянси, Тяньцзинь, а также в Пекине и Шанхае. Эвакуированы были свыше 420 тысяч человек.

Скорость ветра достигала 38–45 метров в секунду. Уровни реагирования на тайфун в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь были повышены до первого и второго соответственно.

