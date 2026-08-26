Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 14:03

Происшествия

Более 380 туристов пропали без вести после наводнения в Непале

Видео: MAX/SHOT

384 туриста пропали без вести после наводнения в северных районах Непала. Об этом сообщается на сайте управления страны по туризму.

Согласно данным туристических компаний, среди пропавших – 291 иностранец и 93 непальца. Уточняется, что по меньшей мере 105 человек являются гражданами Индии. Власти Непала не могут с ними связаться.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа. По информации SHOT, стихия парализовала туристические маршруты, где в том числе находятся россияне. Непальские власти остановили движение по нескольким крупным трассам из-за угрозы новых паводков и оползней.

Кроме того, известно о восьми жертвах и десятках пропавших без вести, разрушены многие дома и другие объекты инфраструктуры. Проводится спасательная операция.

Ранее тайфун "Долфин" пришел на восточное побережье Китая и принес мощные ливни, которые отмечались в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянси, Тяньцзинь, а также в Пекине и Шанхае. Эвакуированы были свыше 420 тысяч человек.

Скорость ветра достигала 38–45 метров в секунду. Уровни реагирования на тайфун в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь были повышены до первого и второго соответственно.

Новости мира: повышенный уровень готовности ввели в пяти регионах Китая из-за наводнений

Читайте также


происшествияза рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика