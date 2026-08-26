Песков не стал комментировать внутриполитические события в Армении

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать внутриполитические события в Армении. На вопросы журналистов он отвечал в ходе брифинга.

По словам политика, в республике проходят очень сложные процессы. Он выразил надежду, что они будут осуществляться в строгом соответствии с законом и права всех участников будут соблюдены.

Ранее в Армении задержали бывшего президента страны Роберта Кочаряна. В его квартире сотрудники Службы нацбезопасности также провели обыски.

Позднее армянская прокуратура возбудила уголовные дела против директоров нескольких компаний, связанных с Кочаряном. Всем им вменяется неуплата налогов в особо крупных размерах.

Суд также арестовал на два месяца сына Кочаряна Седрака. Адвокат Александр Кочубаев назвал случившееся неправовым преследованием, поскольку в некоторых случаях истек срок давности дела, а обвинения были надуманными.