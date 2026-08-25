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25 августа, 09:23

Политика

Задержан бывший президент Армении Роберт Кочарян

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна. Его доставили в Службу национальной безопасности страны, сообщает портал 24news со ссылкой на фракцию "Армения".

Также утверждается, что сотрудники СНБ начали проводить обыски в квартире Кочаряна.

В свою очередь, руководитель офиса экс-президента Армении Баграт Микоян подтвердил задержание Кочаряна. На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он указал, что политика доставили в Антикоррупционный комитет. По словам Микояна, "началась очередная атака властей на Кочаряна и его семью".

В июне Кочаряну запретили покинуть Армению. Сын политика Левон назвал эти действия незаконными со стороны властей. Микоян также утверждал, что экс-президент тогда планировал выехать из страны по личным делам, о чем заранее уведомил, чтобы избежать спекуляций.

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