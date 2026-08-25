Работа ж/д станции Афипская в Краснодарском крае приостановлена из-за атаки БПЛА

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Работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае приостановлена после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что также наблюдаются задержки поездов. Краснодарский транспортный прокурор координирует действия правоохранителей и сотрудников других ведомств, а также контролирует соблюдение прав пассажиров.

Обломки сбитых дронов упали на территорию станции 25 августа. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Губернатор региона Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Помимо этого, в поселке Афипский повреждения получили не менее 10 частных домов, в одном из них вспыхнул пожар. Возгорание также возникло на территории нефтеперерабатывающего предприятия.