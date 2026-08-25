25 августа, 08:18Политика
Гутерриш призвал прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Кубань
Фото: AP Photo/Amanuel Sileshi
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по мирному населению и гражданским объектам. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя украинский удар по Краснодарскому краю.
По словам собеседника агентства, Гутерриш обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России. Атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.
Вооруженные силы Украины атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Обломки дронов рухнули на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате ударов пострадали 12 человек, погибли трое подростков. Также шестерых детей госпитализировали.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. Правоохранители собирают и закрепляют доказательства, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.