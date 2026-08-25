Гутерриш призвал прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Кубань

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по мирному населению и гражданским объектам. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя украинский удар по Краснодарскому краю.

По словам собеседника агентства, Гутерриш обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России. Атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.

Вооруженные силы Украины атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Обломки дронов рухнули на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате ударов пострадали 12 человек, погибли трое подростков. Также шестерых детей госпитализировали.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. Правоохранители собирают и закрепляют доказательства, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.