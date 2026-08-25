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25 августа, 09:13

Общество

В Госдуме предложили закрепить юридическое определение травли

Фото: depositphotos/belchonock

Член экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы Роман Султанов предложил на федеральном уровне законодательно закрепить юридическое определение травли и травли в интернете. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, травлю характеризуют систематичность, намеренность, неравенство сил, причинение вреда или создание небезопасной среды. Также он отметил важную роль наблюдателей в этом процессе.

Помимо этого, политик считает, что нужно четко различать травлю, конфликт и отдельное правонарушение.

Ранее стало известно, что в российских школах могут появиться ежегодные анонимные опросы учеников, которые позволят выявлять случаи травли и сформировать "индекс дружелюбия" образовательных организаций.

Депутаты партии "Новые люди", которые выступили с данной инициативой, заявили, что это предложение поспособствует более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

Юрист напомнил об ответственности за травлю и хейт в соцсетях в России

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