Жуков рассказал, что его дочь перевели на домашнее обучение из-за буллинга

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Дочь лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова Нику перевели на домашнее обучение из-за травли, с которой она столкнулась в школе. Об этом артист рассказал в интервью Москве 24.

По словам певца, его дочери постоянно приходится сталкиваться с обвинениями в том, что успехов она добивается исключительно благодаря известному отцу.

"Играет дочь в театре, и ей говорят: "А, ну понятно, это папа договорился". Но большое кино – это огромная команда людей. Приходит, образно говоря, Ника, и я подхожу и говорю: "Короче, возьмите Нику на главную роль". И она (ничего не может показать. – Прим. ред). Но скажите, есть дураки на земле, которые возьмут никакущую актрису? Это деньги, продюсеры, режиссер, прокат. Так не работает", – подчеркнул артист.

Жуков признался, что семья решила перевести девочку на домашнее обучение, чтобы избавить ее от постоянного стресса, связанного с буллингом.

9 июля в 16:30 на телеканале Москва 24 можно было увидеть короткую версию интервью с Сергеем Жуковым. Полное интервью выйдет в субботу, а также на сайте.

Ранее Жуков признался, что хотел бы стать отцом в шестой раз. Он считает, что человеку очень важно мечтать, так как без этого жизнь невозможна. У музыканта пятеро детей – дочь Александра от первого брака, дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван – от второго.

