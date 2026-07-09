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09 июля, 16:32

Город

Мост в сторону парка "Фили" возведут с минимальным количеством опор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Велопешеходный мост в Мнёвниковской пойме через Москву-реку к парку "Фили" возведут с минимальным количеством опор. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он свяжет два административных округа столицы – Западный и Северо-Западный. По словам Ефимова, уже готов временный технический мост, который позволяет доставлять материалы и технику на правый берег и при этом не затрагивать территорию парка.

Он добавил, что пролетные строения моста будут размещены всего на четырех опорах – по две на каждом берегу реки. Сейчас ведутся работы со стороны парка "Фили" – там обустраивают свайное основание. Со стороны Мнёвниковской поймы идут работы по армированию. Общий объем железобетона для опор вместе со свайными основаниями составит более 3 тысяч кубометров.

Мост обеспечит велопешеходную связь Мнёвниковской поймы и района Филевский Парк. В перспективе вместе с пешеходным мостом в западной части поймы он станет частью маршрута Филевский Парк – Мнёвниковская пойма – Крылатское.

"Конструкция моста включает большую арку, под которой на вантах будет подвешено пролетное строение. Такая схема позволяет перекрыть широкий пролет над Москвой-рекой с минимальным количеством опор, что особенно важно для сохранения судоходства и экологии поймы", – рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Проект находится под контролем Мосгосстройнадзора с октября 2025 года. Как отметил председатель ведомства Антон Слободчиков, контроль сопровождает реализацию проекта от подготовительного этапа до приемки.

Инспекторы провели уже два надзорных мероприятия. Они проверили, насколько конструкции и материалы соответствуют проектным требованиям. Следующий выезд запланирован на третий квартал 2026 года.

Строительство моста завершится в этом году, сообщил ранее Сергей Собянин. В часы максимальной нагрузки переправой смогут пользоваться до 900 человек в час. По его словам, трехпролетное сооружение строится на основе стальной вантовой системы, где несущим элементом выступит большая арка.

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