В Москве ветеринары спасли пса с некрозом кишечника

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Сотрудники Бабушкинской ветклиники спасли собаку породы веймаранер с некрозом кишечника. Об этом сообщило ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Псу по кличке Зевс четыре года. С детства его любимой игрой был бег за шишками, которые бросал хозяин. В один из дней владельцу показалось, что питомец проглотил "игрушку".

Позднее состояние животного стало ухудшаться, но ветеринарные врачи во время осмотров ничего не находили. Только при рентгенографии в Бабушкинской ветклинике еловая шишка обнаружилась: она находилась в кишечнике.

Зевса прооперировал хирург Ярослав Паршин-Сомов. На момент вмешательства ситуация была критической: из-за того, что инородное тело находилось в кишечнике 2 месяца, развился некроз (отмирание тканей). В результате пришлось удалить 20 сантиметров кишки вместе с проглоченным предметом.

Через 4 дня после операции собака вернулась к своему нормальному состоянию. Теперь пса ждет период восстановления и особая диета на несколько месяцев, чтобы не перегружать укороченный пищеварительный тракт.

Ранее столичные ветеринары спасли кошку Эльзу, которой в бок вонзился кусок стекла. Питомец получил рану во время отдыха на даче. В ходе операции врач Никита Черняев извлек инородный предмет из мягких тканей животного. В настоящее время Эльза чувствует себя хорошо и проходит назначенное лечение.