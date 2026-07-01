Столичные ветеринары помогли хомяку, у которого сквозь щеку пророс зуб

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Московские ветеринары спасли хомяка Тишку, у которого неправильно росший зуб проколол щеку и вышел наружу. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Владельцы грызуна обратились в Тушинскую ветклинику. Там специалист-ратолог Никита Черняев обнаружил, что у Тишки еще и застряла пища в щечном мешке.

"У хомяков на протяжении всей жизни передние зубы (резцы) растут непрерывно, их неверное стачивание вызывает патологический рост, что может привести к абсцессам щеки и нарушению питания животного. Часто щечные мешки забиваются едой, и хомяк не может извлечь ее самостоятельно", – подчеркнул он.

Специалист подчеркнул, что владельцам всех грызунов важно регулярно следить за ростом передних зубов питомцев. Если резцы растут неправильно, имеют скос, нужно срочно обратиться к врачу-ратологу.

Специалист скорректировал Тишке проблемный зуб и освободил щечный мешок от остатков пищи. В настоящее время хомячок восстанавливается и проходит назначенное лечение.

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