В Армянске и Феодосии пропало электричество из-за атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В Армянске и Феодосии в Республике Крым пропало электричество. Это произошло после массированной атаки ВСУ на магистральные электросети, рассказал председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Ожидается, что частичную перезапитку потребителей осуществят в течение суток. Однако сроки могут скорректировать "по независящим причинам".

Гоцанюк также напомнил, что в регионе действуют временные ограничения электроснабжения. Не всегда есть возможность предупредить о них оперативно, но энергетики стабилизируют систему. Специалисты делают все, чтобы не допустить аварий из-за перегрузки сетей.

Ранее масштабные аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в Запорожской области из-за атак со стороны Украины. Были повреждены энергетические объекты, а проведение аварийно-восстановительных работ приостанавливалось в темное время суток из-за сохраняющейся высокой опасности атак БПЛА.