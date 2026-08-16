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16 августа, 13:07

Спорт

Наездники из 11 регионов выступят на конном фестивале в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Соревнования детского фестиваля по конному спорту на призы фестиваля "Спасская башня" состоятся 29 и 30 августа в большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В финале выступят наездники от 7 до 16 лет из разных регионов России, которые прошли отбор. Соревнованиям предшествовало несколько месяцев квалификационных этапов. По итогам отбора в дисциплине "джигитовка" будут определены 36 финалистов. Кроме того, в турнире по конкуру выступят 16 всадников, а в состязании по джигитовке примут участие 20 спортсменов.

В программу также включен пони-биатлон, который демонстрирует разнообразие навыков юных спортсменов. Для создания особой атмосферы на мероприятии будут транслировать выступления военных оркестров и других музыкальных коллективов.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Вход для зрителей свободный. Проект направлен на поддержку талантливой молодежи и популяризацию конного спорта.

Помимо этого, с 28 по 30 августа на Гребном канале в столичном районе Крылатское состоится фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Главными событиями станут чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту, в том числе соревнования на флайборде и гидроцикле.

Спортсмены выступят в дисциплинах "аквабайк-ски дивижн", "аквабайк-ранэбаут", "аквабайк-фристайл", "аквабайк-фристайл-800" и "аквабайк-слалом (ски-дивижн и ранэбаут)". Также запланированы детские заезды. Гостей ждет развлекательная программа.

Рейв-забег пройдет вечером 16 августа на ВДНХ

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Сюжет: Лето в Москве
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