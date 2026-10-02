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02 октября, 08:30

Происшествия

В Ульяновске жители семи пострадавших при атаке БПЛА квартир получат по 1 млн руб

Фото: ulmeria.gosuslugi.ru

Власти выделят по 1 миллиону рублей жителям семи квартир в Ульяновске, которые полностью или значительно разрушены в результате атаки беспилотников. Об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, начались выплаты всем пострадавшим. Из городского бюджета на первоочередные нужды каждому выделят по 20 тысяч рублей. Из федерального и областного бюджетов с учетом величины ущерба на каждого члена семьи предусмотрено по 156 тысяч рублей при полной потере имущества и по 78 тысяч рублей – при частичной.

Противник атаковал Ульяновск с помощью дронов 25 сентября. Целью ударов стало предприятие. В результате повреждения получили как сам промышленный объект, так и жилые дома.

Пострадали 17 человек, в том числе дети. В больницы доставили шесть граждан, остальные получали амбулаторное лечение.

После случившегося в городе развернули пункт временного размещения, куда направили жильцов наиболее поврежденного дома. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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