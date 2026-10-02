В Госдуму внесут законопроект об оргнаборе для трудоустройства мигрантов

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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение целевого организованного набора для трудоустройства иностранных граждан и отмену патентной системы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Миронова, инициатива предполагает отмену патентов и переход к оргнабору для работы на конкретном предприятии. Переход иностранного сотрудника в другую организацию предлагается строго запретить, а за нарушение – выдворять из страны.

Для реализации механизма необходимо создать федеральный реестр работодателей – участников оргнабора. По окончании контракта мигранты должны будут вернуться домой, а работодатели – организовать их обратный выезд.

Миронов также отметил, что порядок будет более эффективным, если работодатели начнут покрывать все расходы, связанные с постановкой иностранных сотрудников на миграционный учет, оплачивать разрешение на работу, предоставлять временное жилье и медицинскую страховку.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа, утверждающий перечень профессий, по которым иностранцы из визовых стран смогут трудоустраиваться в России без учета квот.

Согласно документу, в список вошли: гендиректор предприятия (за исключением субъектов малого предпринимательства), инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям, управляющий предприятием.