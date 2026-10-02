Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 03:57

Политика

В Госдуму внесут законопроект об оргнаборе для трудоустройства мигрантов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение целевого организованного набора для трудоустройства иностранных граждан и отмену патентной системы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Миронова, инициатива предполагает отмену патентов и переход к оргнабору для работы на конкретном предприятии. Переход иностранного сотрудника в другую организацию предлагается строго запретить, а за нарушение – выдворять из страны.

Для реализации механизма необходимо создать федеральный реестр работодателей – участников оргнабора. По окончании контракта мигранты должны будут вернуться домой, а работодатели – организовать их обратный выезд.

Миронов также отметил, что порядок будет более эффективным, если работодатели начнут покрывать все расходы, связанные с постановкой иностранных сотрудников на миграционный учет, оплачивать разрешение на работу, предоставлять временное жилье и медицинскую страховку.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа, утверждающий перечень профессий, по которым иностранцы из визовых стран смогут трудоустраиваться в России без учета квот.

Согласно документу, в список вошли: гендиректор предприятия (за исключением субъектов малого предпринимательства), инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям, управляющий предприятием.

Читайте также


политикаобщество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика