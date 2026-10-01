Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 22:17

Шоу-бизнес

Турецкому певцу Мабелю Матизу может грозить до 3 лет тюрьмы из-за клипа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/mabelmatiz

Турецкому певцу Мабелю Матизу может грозить от шести месяцев до трех лет лишения свободы по делу о распространении непристойных материалов. Обвинение подготовило соответствующее заключение после проверки песни и клипа Ha Leylim, сообщил телеканал NTV.

Генпрокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в отношении артиста 13 августа. Критики усмотрели в клипе пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). 21 августа Матиза освободили под подписку о невыезде.

В обвинительном заключении говорится, что содержание клипа нарушает общепринятые нормы морали. В начале мая суд уже оправдывал Матиза по другому делу о распространении непристойных материалов. Тогда певцу грозил тюремный срок из-за текста песни Perperişan.

Ранее в ходе антинаркотической операции полиции в Стамбуле задержали популярного турецкого актера Бурака Дениза, известного по роли в "Королеве ночи". Кроме того, среди задержанных оказался рэпер Эндер Эроглу, известный под именем Норм Эндер.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика