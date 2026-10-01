Турецкому певцу Мабелю Матизу может грозить до 3 лет тюрьмы из-за клипа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/mabelmatiz

Турецкому певцу Мабелю Матизу может грозить от шести месяцев до трех лет лишения свободы по делу о распространении непристойных материалов. Обвинение подготовило соответствующее заключение после проверки песни и клипа Ha Leylim, сообщил телеканал NTV.

Генпрокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в отношении артиста 13 августа. Критики усмотрели в клипе пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). 21 августа Матиза освободили под подписку о невыезде.

В обвинительном заключении говорится, что содержание клипа нарушает общепринятые нормы морали. В начале мая суд уже оправдывал Матиза по другому делу о распространении непристойных материалов. Тогда певцу грозил тюремный срок из-за текста песни Perperişan.

Ранее в ходе антинаркотической операции полиции в Стамбуле задержали популярного турецкого актера Бурака Дениза, известного по роли в "Королеве ночи". Кроме того, среди задержанных оказался рэпер Эндер Эроглу, известный под именем Норм Эндер.