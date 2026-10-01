Путин заявил, что ЕС сам развалится из-за ошибок, негативно влияющих на экономику

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Евросоюз может сам прийти к распаду из-за ошибок, которые негативно сказываются на экономике его стран. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, экономические проблемы в европейских странах продолжают нарастать. Он отметил, что многие решения в ЕС принимались и продолжают приниматься с ошибками, имеющими негативные последствия для экономики государств объединения.

При этом Россия, по словам президента, готова выстраивать отношения с европейскими государствами. Москва также готова возобновить диалог с Евросоюзом в целом или с отдельными странами, если с их стороны будет такое желание. Путин подчеркнул, что для этого не должно быть никаких предварительных условий ни со стороны России, ни со стороны европейских государств.

Президент также обратил внимание на ситуацию внутри ЕС, где, по его словам, отдельным странам фактически запрещают самостоятельно выстраивать отношения с Россией. Он отметил, что некоторые европейские политики выступают за единую позицию всех стран объединения и не допускают самостоятельного диалога с Москвой.

Глава государства сравнил сложившуюся в ЕС ситуацию с Советским Союзом. По его словам, в СССР республики действительно входили в единое централизованное государство, тогда как в Евросоюзе такой системы формально нет, хотя на практике, как отметил Путин, она проявляется.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России и ряда стран ЕС и НАТО есть закрытые каналы для обмена позициями, о которых Москва не распространяется публично. При этом он подчеркнул, что Россия не отказывает в переговорах, хотя предложения западных государств ничего нового собой не несут, и готова выслушивать любые обращения.