Собянин сообщил о завершении сезона работы городских фонтанов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Сезон работы городских фонтанов завершается в Москве. Об этом Сергей Собянин заявил в мессенджере MAX.

По его словам, уже 2 октября специалисты приступят к подготовке сооружений к зиме. Из чаш сольют воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, проверят инженерное оборудование. Затем фонтаны законсервируют до следующего сезона.

Мэр отметил, что фонтаны – одна из визитных карточек столицы. Поэтому городские службы следят не только за их бесперебойной работой, но и за внешним видом. В 2026 году после модернизации открылись фонтаны "Каскад" и "Купола" на Манежной площади. Также заработал фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ.

Продолжается реконструкция фонтана "Часы мира", который одновременно является куполом торгового комплекса "Охотный ряд". Уже отремонтированы остекление, подводные светильники, плиты ступеней, стены и гранитная чаша. Появляются в столице и новые фонтаны. Один из них действовал в прошедшем сезоне на Центральной площади в "Лужниках".

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что перед зимним периодом проведут сезонное обслуживание более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев. Это необходимо для комфортных и безопасных поездок зимой. Специалистами проверяются системы отопления и климат-контроля, проводится диагностика основных узлов, на предмет повреждений изучаются стекла и резиновые уплотнители, которые сохраняют тепло в салоне.

