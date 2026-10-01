Отопление начали включать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подаче тепла в здания Москвы в четверг, 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе КГХ.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы начат в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха по поручению Сергея Собянина.

Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Одновременно с этим начнется подача тепла в жилые дома и офисные здания. После этого отопление будет включено на предприятиях торговли и промышленности.

Бирюков добавил, что подача теплоносителя будет поэтапной, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней.

Всего к осенне-зимнему периоду в Москве подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов. Работы были завершены в соответствии с графиком – к 1 сентября.

С мая по сентябрь специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это обеспечит бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Ранее подготовка инфраструктуры к зиме началась и на МЖД. Работы ведутся на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД. В рамках подготовки специалисты проверят работу систем водо- и теплоснабжения, а также внутренних систем отопления, кондиционирования и вентиляции.