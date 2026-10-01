Дептранс посоветовал использовать метро для поездок по столице 1 октября

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Москвичам рекомендовали выбирать метро для поездок по городу в четверг, 1 октября. Это позволит сэкономить время и не менять планы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что в центре Москвы возможны локальные перекрытия движения. Водителей, которые все-таки поедут в город на машинах, призвали быть готовыми менять привычный маршрут, а также заранее планировать поездки и закладывать дополнительное время на дорогу.

Ранее москвичей также предупреждали, что 3 и 4 октября в центре и на западе столицы движение будут ограничивать из-за полумарафона "Моя столица". 3-го числа планируется закрыть участки улицы Косыгина – от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

4-го числа ограничения начнут действовать в разное время на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой и Бережковской набережных, участках улиц Косыгина и Лужники. Корректировки движения также коснутся Мичуринского и Вернадского проспектов, Воробьевского шоссе, Бородинского моста и моста Лужники, некоторых съездов и местных проездов.