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01 октября, 04:56

Политика

США провели испытание по обнаружению ядерных взрывов

Фото: depositphotos/curraheeshutter

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) сообщило о проведении подземного неядерного химического эксперимента с использованием мощных взрывчатых веществ на Невадском полигоне национальной безопасности (NNSS). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По данным NNSA, испытание направлено на совершенствование возможностей США по распознаванию ядерных взрывов малой мощности.

В ходе эксперимента специалисты задействовали широкий спектр датчиков, включая акселерометры, сейсмометры, инфразвуковые и электромагнитные сенсоры, а также устройства для отбора проб химических веществ и радиоактивных индикаторов. Кроме того, использовались метеорологические датчики.

Как пояснили в ведомстве, основная цель испытания заключалась в улучшении способности США выявлять взрывы, проводимые методом декаплинга. При таком методе подземный взрыв осуществляется внутри воздушной или газовой полости, что позволяет снизить его сейсмический эффект.

Ранее выяснилось, что Литва намерена в начале 2027 года принять поправку к конституции, которая исключит из документа запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. При этом, чтобы принять соответствующую статью, потребуется продлить осеннюю сессию парламента, возможно, до 13 января.

Отмечается, что в июле Сейм страны уже согласился рассмотреть законопроект, инициированный президентом Гитанасом Науседой, об отказе от запрета на размещение ядерного оружия.

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