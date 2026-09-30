30 сентября, 21:58Происшествия
Пожар в жилом доме в Новокуйбышевске произошел на площади 1,2 тыс "квадратов"
Фото: MAX/SHOT
Около 1,2 тысячи квадратных метров составляет площадь пожара в многоквартирном доме в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже и перекинулся на крышу здания. На месте происшествия работают спасатели.
Ранее в Петербурге на улице Комсомола вспыхнул огонь в двухкомнатной квартире. Возгорание произошло после того, как взорвался аккумулятор мопеда, оставленного на зарядке. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 29 сентября в 23:20, очаг находился на первом этаже.
В момент ЧП в квартире были женщина и трое детей. Тяжелые ожоги получили 23-летний владелец мопеда и его 11-летняя сестра, еще двое жильцов с верхних этажей надышались угарным газом.