Трамп подтвердил вывод войск США из Ирака, назвав военную операцию экскурсией в ад

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер назвал операцию "Непоколебимая решимость" очень дорогостоящей экскурсией в ад. По его словам, вывод войск знаменует победу США и Ирака и поражение террористической организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ).

"Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории", – заявил Трамп.

Он также сравнил вывод войск с ситуацией в Афганистане, где, по его словам, было оставлено много оружия, погибли 13 военнослужащих и многие были ранены.

Ранее Пентагон также объявил о завершении США и их союзниками в Ираке военной операции "Непоколебимая решимость". США ожидают, что после вывода американских сил власти Ирака возьмут вопросы обеспечения безопасности на себя и самостоятельно избавятся от остатков террористической группировки.

