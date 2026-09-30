30 сентября, 21:40Политика
Трамп подтвердил вывод войск США из Ирака, назвав военную операцию экскурсией в ад
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Американский лидер назвал операцию "Непоколебимая решимость" очень дорогостоящей экскурсией в ад. По его словам, вывод войск знаменует победу США и Ирака и поражение террористической организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ).
"Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории", – заявил Трамп.
Он также сравнил вывод войск с ситуацией в Афганистане, где, по его словам, было оставлено много оружия, погибли 13 военнослужащих и многие были ранены.
Ранее Пентагон также объявил о завершении США и их союзниками в Ираке военной операции "Непоколебимая решимость". США ожидают, что после вывода американских сил власти Ирака возьмут вопросы обеспечения безопасности на себя и самостоятельно избавятся от остатков террористической группировки.