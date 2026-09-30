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30 сентября, 20:31

Общество

В столице зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ

Фото: depositphotos/Anry01

Заболеваемость ОРВИ в Москве снижается среди всех возрастных групп. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. По данным ведомства, на 39-й неделе 2026 года, с 21 по 27 сентября, ситуация с гриппом и ОРВИ соответствует сезону. После подъема в начале сентября сейчас фиксируется спад заболеваемости.

Причиной роста в начале осени стала циркуляция респираторных вирусов негриппозной природы, среди которых преобладал риновирус. Чаще всего инфекция распространялась среди школьников. Это связано с формированием детских коллективов после летних каникул.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для выработки поствакцинального иммунитета нужно около двух недель. Прививку стоит сделать сейчас, пока не начался традиционный сезонный подъем гриппа, который ожидается в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что на 39-й неделе 2026 года в стране зарегистрировали 727 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. При этом уже около 5,3 миллиона россиян сделали прививку от гриппа. По данным экспертов, в РФ ожидаются две волны гриппа. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027 года.

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