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30 сентября, 18:47

Транспорт

Эвакуационный рейс Flydubai с пассажирами прибыл в Израиль из Саудовской Аравии

Фото: depositphotos/nitinut380

Эвакуационный рейс Flydubai с пассажирами самолета, на котором в среду произошло ЧП, прибыл в Израиль из Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед вылетом из Саудовской Аравии израильская служба внешней разведки "Моссад" завершила проверку анкет экипажа и одобрила вылет.

В зоне ожидания у терминала аэропорта пассажиров встречали их родственники и десятки журналистов. На месте также находились машины скорой помощи.

ЧП произошло 30 сентября на рейсе Flydubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации, после чего экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

Позже авиакомпания подтвердила, что во время полета между пилотами произошла драка. После этого в СМИ появилась информация, что один из них ранил второго ножом и пытался разбить самолет.

Согласно последним сообщениям СМИ, пострадавший капитан является гражданином Индии, а напавший на него второй пилот – гражданином Омана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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