Тревогу на самолете Flydubai объявили из-за драки пилотов

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Самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о бедствии из-за драки между пилотами, передает 12-й канал израильского телевидения.

Авиакомпания подтвердила эту информацию. Как указали журналисты, версия об угоне самолета больше не рассматривается, при этом обстоятельства произошедшего все еще выясняются.

Тем временем лайнер приземлился в Саудовской Аравии.

Самолет подал сигнал о захвате и пропал с радаров 30 сентября. По данным СМИ, на борту находилось около 180 пассажиров.

В какой-то момент пилоты передали код 7700, сигнализирующий о ЧС на борту, а затем – 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. Посадку в Израиле самолету запретили, из-за чего он был перенаправлен в Саудовскую Аравию.

После этого связь с лайнером была потеряна. На перехват самолета отправили военные истребители.