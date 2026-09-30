30 сентября, 10:03Происшествия
Тревогу на самолете Flydubai объявили из-за драки пилотов
Фото: depositphotos/Feverpitch
Самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о бедствии из-за драки между пилотами, передает 12-й канал израильского телевидения.
Авиакомпания подтвердила эту информацию. Как указали журналисты, версия об угоне самолета больше не рассматривается, при этом обстоятельства произошедшего все еще выясняются.
Тем временем лайнер приземлился в Саудовской Аравии.
Самолет подал сигнал о захвате и пропал с радаров 30 сентября. По данным СМИ, на борту находилось около 180 пассажиров.
В какой-то момент пилоты передали код 7700, сигнализирующий о ЧС на борту, а затем – 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. Посадку в Израиле самолету запретили, из-за чего он был перенаправлен в Саудовскую Аравию.
После этого связь с лайнером была потеряна. На перехват самолета отправили военные истребители.