Первые заморозки в Москве ожидаются ночью 4 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки в Москве прогнозируются ночью 4 октября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в условиях малооблачной антициклональной погоды температура в ночное время составит от 0 до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 9–12 градусов. На этом "старое" бабье лето закончится, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ночь на 30 октября стала самой холодной в столичном регионе с начала осени. На метеостанции на ВДНХ температура опустилась до 4,5 градуса. На Балчуге минимум составил 8,2 градуса, а в Бутове – 3 градуса.

Во второй половине октября в Москве начнется "коммунальная осень". Обычно она наступает 6-го числа, но в этом году сместится примерно на одну-две недели из-за высокой среднесуточной температуры воздуха.