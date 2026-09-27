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28 сентября, 15:13

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Ученый Кислов: раскол Африки на два континента может длиться миллионы лет

Судьбоносный разлом? Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России

Африка может разделиться на два континента из-за утончения коры, после чего на Земле появится новый океан, предупредили ученые. Насколько вероятен подобный сценарий и как он повлияет на климат в России, разбиралась Москва 24.

Будет две Африки?

Фото: depositphotos/Photocre

Африка может распасться на два континента: к таким выводам пришла международная группа ученых, чья статья опубликована в журнале Nature Communications.

Согласно исследованию, земная кора в зоне рифта Туркана на севере Кении уже истончилась примерно до 13 километров. Это значит, что континент готов к расколу. Такой процесс начался около 4 миллионов лет назад.

Однако ученые добавили, что скорость растяжения коры не слишком высокая, под многими активными рифтами мантия залегает глубже 20 километров. На основании этого специалисты сделали вывод, что прямо сейчас распад континента может и не произойти.

Само по себе образование рифта напрямую связано с растяжением Африканской плиты под влиянием тектонических процессов, рассказал РБК доцент кафедры геофизики СПбГУ Александр Буторин

Постепенно плита будет утончаться, и в конечном итоге на месте рифта возникнет новый океан.
Александр Буторин
доцент кафедры геофизики СПбГУ

Однако в этом нет ничего удивительного: геофизик напомнил, что аналогичным образом когда-то сформировался Атлантический океан.

Фото: Columbia University

В свою очередь, заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ Анатолий Брушков в разговоре с журналистами уточнил, что Восточно-Африканская рифтовая система представляет собой одну из самых масштабных структур подобного рода на планете. Она состоит из сети протяженных разломов, а не единичной трещины.

При растяжении земной коры ее участки отдаляются друг от друга, что позволяет веществу из мантии подниматься ближе к поверхности. Таким образом, со временем материковая кора может смениться океанической, состоящей в основном из плотного базальта. Похожие тектонические процессы сейчас идут в действующих океанических рифтовых зонах, включая Исландию и другие районы Атлантики, отметил ученый.

Однако замдиректора Института физики Земли РАН по научной работе, доктор геолого-минералогических наук, профессор Роман Веселовский подчеркнул в беседе со СМИ, что известны случаи, когда на месте подобных растяжений океаны в итоге так и не возникли.

Климат в России изменится?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Если Африка в конечном итоге действительно разделится на два континента, процесс все равно будет длиться миллионы лет, отметил в разговоре с Москвой 24 заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

"В связи с этим точно предсказать, как ситуация повлияет на изменение климата, достаточно сложно. Чтобы понять это, надо провести математическое моделирование при другой конфигурации материков и океанов", – объяснил эксперт.
 
Он напомнил, что в прошлом вид Земли заметно отличался от того, что есть сейчас. Континенты были соединены в один, а такие моря, как Средиземное, Черное, Каспийское, объединялись в древний океан Тетис. Чтобы планета выглядела так, как сейчас, понадобилось десятки миллионов лет.
 
При этом уже сейчас можно говорить об изменении климата, в том числе в России. Наблюдения показывают глобальное потепление, что видно по сокращению зимнего сезона и уменьшению температур во время него, а также увеличению засушливости в южных частях страны, добавил Кислов.

По тем прогнозам, которые есть, будет становиться все теплее. Причем степень этого зависит от того, по какому сценарию станет происходить развитие всего человечества, экономики, демографии и вообще социально-экономического устройства. Сценариев много, но даже в самом мягком, нереальном, основанном на том, что мы должны буквально сейчас выключить все устройства на ископаемом топливе и перейти на альтернативные источники энергии, потепление все равно продолжится.
Александр Кислов
заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ

Причины этого эксперт связал с количеством углекислого газа, который уже накоплен в атмосфере. Поскольку он никуда не денется, то будет продолжать осуществлять усиленный парниковый эффект. Еще одна причина кроется в мировом океане, который уже нагрелся до такой степени, что станет отдавать тепло еще сотни лет, подчеркнул специалист.

"В самом жестком сценарии дело обстоит еще серьезнее. Предполагается, что будут продолжаться активные выбросы парниковых газов. Этот процесс приведет к дальнейшему, еще более быстрому и мощному усилению эффектов потепления, а также связанных с ними погодных аномалий", – отметил он.

Такие сценарии были подготовлены межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC) и рассчитаны на 100 лет. Это естественный интервал времени, который интересует человека в современном его виде, заключил Кислов.

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