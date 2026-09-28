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28 сентября, 16:03

Город

В Москве появились новые площадки для выгула и дрессировки собак

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства привели в порядок зоны для выгула собак и установили новые снаряды для дрессировки питомцев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Одна из самых оснащенных площадок появилась в Ломоносовском районе на улице Архитектора Власова. Там установили барьеры для прыжков, наклонные доски для тренировки равновесия, тоннели и слаломные стойки. Рядом разместили скамейки для владельцев животных. Пространство для питомцев стало частью многофункциональной зоны с детскими и спортивными площадками.

Еще одну площадку обновили на Лесной улице в Тверском районе. Раньше там находился огороженный участок без специального оборудования. После благоустройства на территории появились тоннели, горки и другие тренажеры для отработки команд.

В сквере "Немецкий рынок" на Ладожской улице тоже появилось новое место для выгула домашних питомцев. Там установили заграждения и специальные тренажеры для занятий с собаками. Эта зона стала частью комплексной рекреационной территории, которая также включает детские игровые площадки, спортивные объекты и места для спокойного отдыха.

Современные снаряды и ограждение также появились на площадке на Большой Переяславской улице в Мещанском районе. Работы провели в рамках комплексного благоустройства двора. Вместе с зоной для выгула питомцев здесь создали комфортные места для занятий спортом, игр детей и общего отдыха жителей.

Кроме того, площадку для прогулок с питомцами создали в районе Сокольники на улице Олений Вал. Там обустроили многофункциональное общественное пространство с игровыми и спортивными зонами, а также местами для тихого отдыха.

Ранее новое пространство для выгула и дрессировки собак появилось на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине. Оно занимает площадь 1,6 тысячи квадратных метров. Площадку обустроили в рамках проекта "Питомцы в Москве". Всего в городе сделали свыше 110 таких пространств, они есть в 82 районах.

"Новости дня": новую площадку для выгула собак открыли в Северном Тушине

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