Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 17:47

Происшествия

Посольство РФ сообщило, что занимается поиском родственников погибшего на Кипре россиянина

Фото: cyprus.mid.ru

Российское посольство в Никосии ищет родственников погибшего недалеко от кипрской Ларнаки россиянина. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Личность мужчины установили: он постоянно проживал на Кипре. Сейчас российские дипломаты выясняют его адрес прописки в России и место работы, чтобы связаться с родными.

Как сообщалось, 22-летнего гражданина России обнаружили 28 сентября у волнореза в туристической зоне деревни Пиле на востоке Кипра. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Посольство РФ сообщило, что в гибели россиянина нет криминальной составляющей – мужчина утонул. Дипмиссия находится в контакте с кипрскими правоохранительными органами.

Похожий случай ранее произошел с туристкой из Оренбургской области. Девушка вместе с подругой отдыхала в абхазском городе Гагра, а после пропала. Она должна была уехать 24 сентября, однако приняла решение задержаться еще на несколько дней.

Позднее стало известно, что туристку убили. По словам подозреваемого, вечером 23 сентября он встретился с россиянкой на проспекте Ардзинба и уехал с ней на такси, а после задушил девушку в съемном жилье в селе Псахара в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта. Мужчину задержали.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика