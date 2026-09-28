Посольство РФ сообщило, что занимается поиском родственников погибшего на Кипре россиянина

Фото: cyprus.mid.ru

Российское посольство в Никосии ищет родственников погибшего недалеко от кипрской Ларнаки россиянина. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Личность мужчины установили: он постоянно проживал на Кипре. Сейчас российские дипломаты выясняют его адрес прописки в России и место работы, чтобы связаться с родными.

Как сообщалось, 22-летнего гражданина России обнаружили 28 сентября у волнореза в туристической зоне деревни Пиле на востоке Кипра. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Посольство РФ сообщило, что в гибели россиянина нет криминальной составляющей – мужчина утонул. Дипмиссия находится в контакте с кипрскими правоохранительными органами.

Похожий случай ранее произошел с туристкой из Оренбургской области. Девушка вместе с подругой отдыхала в абхазском городе Гагра, а после пропала. Она должна была уехать 24 сентября, однако приняла решение задержаться еще на несколько дней.

Позднее стало известно, что туристку убили. По словам подозреваемого, вечером 23 сентября он встретился с россиянкой на проспекте Ардзинба и уехал с ней на такси, а после задушил девушку в съемном жилье в селе Псахара в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта. Мужчину задержали.