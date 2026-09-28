ТАСС: суд отклонил жалобу Чубайса на решение взыскать 5,5 млрд рублей

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Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса и еще нескольких экс-менеджеров компании на решение о взыскании с них более 5,5 миллиарда рублей убытков по проекту гибких планшетов Plastic Logic. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

В документе отмечается, что суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Судебный акт был принят на закрытом заседании.

Ответчиками по иску выступали Чубайс, а также бывшие зампреды правления "Роснано" Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.

В свою очередь, директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов уточнял, что иск о взыскании убытков связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании и является частью системной работы по восстановлению капитала.

Суд взыскал с семи бывших топ-менеджеров "Роснано" убытки за проект Plastic Logic. Госкомпания финансировала проект много лет, но не достигла заявленного результата. О том, что Чубайс обжаловал решение суда, стало известно в июле 2026 года. Судебные приставы начали исполнительное производство в конце апреля.

Данное производство против Чубайса стало третьим за последнее время. Сперва на счета экс-главы "Роснано" и еще семи человек наложили арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. Позже обеспечительный арест наложили на счета Чубайса на общую сумму почти 11,9 миллиарда рублей.