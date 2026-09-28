Путин заявил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти в РФ

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Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"Все члены избирательных комиссий следовали духу и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно", – сказал глава государства.

По словам российского лидера, с точки зрения права выборы были организованы на самом высоком уровне. Путин отметил огромную работу по проведению выборов на всех уровнях, поблагодарив Памфилову и сотрудников избиркомов. Также президент указал, что эта работа была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых из-за рубежа.

"Позвольте мне от своих коллег сказать вам спасибо за то, что вовремя, своевременно был принят целый ряд решений и даны соответствующие указания", – сказала в свою очередь Памфилова.

По ее словам, это позволило ЦИК совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами принять необходимые меры, чтобы голосование проходило в максимально безопасных условиях.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли с 18 по 20 сентября. Итоговая явка составила 59,8%. "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1. Ожидается, что первое заседание ГД состоится 30 сентября.

