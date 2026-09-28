Собянин рассказал о развитии туристической инфраструктуры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве вручили денежные награды девяти лауреатам городской премии в области туризма. Среди отмеченных по итогам 2026 года – отельеры, руководители туроператорских компаний, экскурсоводы и другие представители индустрии гостеприимства. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что премию вручают с 2004 года за мероприятия и проекты, которые способствуют развитию туристической инфраструктуры и повышению качества услуг. Параллельно город реализует программы поддержки отрасли и расширяет возможности для иностранных гостей.

Например, в 2026 году туристическая экосистема Discover Moscow получила версии сайта на арабском, вьетнамском и турецком языках. Кроме того, для путешественников выпустили печатные путеводители на английском и китайском.

Москва также продолжает проводить мероприятия за рубежом, знакомя иностранную аудиторию с российской культурой и традициями. Одним из крупнейших событий стала "Московская Масленица в Пекине", которую за четыре дня посетили почти 500 тысяч человек.

Собянин рассказал, что в столице развивается и инфраструктура для самостоятельных путешественников. На Ленинградском вокзале открылся туристический центр "Москва", который принял около 150 тысяч посетителей за все время работы. Всего в городе действуют шесть стационарных туристических центров, где путешественникам помогают в том числе на иностранных языках.

В Москве работают более 2,2 тысячи аттестованных экскурсоводов. Они проводят экскурсии более чем на 20 языках, знакомя гостей с историей и культурой города.

С начала 2026 года гостиничный фонд столицы пополнился двумя четырехзвездочными и одной пятизвездочной гостиницами. Сейчас в городе насчитывается свыше 2,3 тысячи классифицированных средств размещения.

Для подготовки специалистов в сфере гостеприимства с 2023 года действует просветительский проект "Московская школа гостеприимства". За это время его выпускниками стали более 7 тысяч человек.

Еще один инструмент поддержки отрасли – премия правительства Москвы "Путеводная звезда". За все время ее получили 388 лауреатов. Прием заявок на премию за 2026 год продолжается до 9 октября.

Ранее стало известно, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев получил общенациональную премию Христофора Леденцова. Награду вручили на церемонии в новом кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана. Премия учреждена в 2021 году и присуждается за поиск, продвижение и внедрение российских наукоемких технологий.