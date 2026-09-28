Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 21:02

Политика
Главная / Новости /

Путин: парламентские партии должны оправдать доверие россиян

Парламентские партии должны оправдать доверие россиян – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

"Народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти и в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить – работой совместной и командной", – сказал президент.

Путин также назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны. По его словам, официальные итоги выборов уже подведены.

Президент поздравил представителей партий с достигнутыми результатами. Он отметил, что все парламентские партии сохранили свой статус, а их участие в выборах стало вкладом в укрепление политической системы, суверенитета и общественной стабильности.

"Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами", – сказал Путин.

В ходе общения с руководством партий Путин подчеркнул, что процедура голосования была очень удобной для граждан. Президент оценил трехдневный формат и широкую доступность электронных сервисов.

Кроме того, лидер РФ сказал, что попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела страны полностью провалились. По словам Путина, россияне отстояли суверенное право определять свое будущее.

Глава государства отметил, что выборы в приграничных регионах, в Донбассе и Новороссии прошли достойно. По его словам, члены избиркомов проявили мужество и героизм. Он добавил, что организация выборов в этих регионах была построена четко и грамотно.

Также Путин сказал, что власти окажут помощь семьям погибших при атаках в дни выборов в приграничье. По его словам, каждый случай будет оценен соответствующим образом. Некоторые граждане будут представлены к госнаградам посмертно, добавил президент.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Больше всех мандатов получила "Единая Россия". Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Родина" и несколько самовыдвиженцев.

Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет 30 сентября

Читайте также


властьполитикавыборы2026

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика