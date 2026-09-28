Путин: парламентские партии должны оправдать доверие россиян

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Парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

"Народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти и в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить – работой совместной и командной", – сказал президент.

Путин также назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны. По его словам, официальные итоги выборов уже подведены.

Президент поздравил представителей партий с достигнутыми результатами. Он отметил, что все парламентские партии сохранили свой статус, а их участие в выборах стало вкладом в укрепление политической системы, суверенитета и общественной стабильности.

"Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами", – сказал Путин.

В ходе общения с руководством партий Путин подчеркнул, что процедура голосования была очень удобной для граждан. Президент оценил трехдневный формат и широкую доступность электронных сервисов.

Кроме того, лидер РФ сказал, что попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела страны полностью провалились. По словам Путина, россияне отстояли суверенное право определять свое будущее.

Глава государства отметил, что выборы в приграничных регионах, в Донбассе и Новороссии прошли достойно. По его словам, члены избиркомов проявили мужество и героизм. Он добавил, что организация выборов в этих регионах была построена четко и грамотно.

Также Путин сказал, что власти окажут помощь семьям погибших при атаках в дни выборов в приграничье. По его словам, каждый случай будет оценен соответствующим образом. Некоторые граждане будут представлены к госнаградам посмертно, добавил президент.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Больше всех мандатов получила "Единая Россия". Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Родина" и несколько самовыдвиженцев.