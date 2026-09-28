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28 сентября, 20:45

Мэр Москвы

Собянин: московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Четыре московские школьницы завоевали медали международной экологической олимпиады, которая прошла в Сириусе. Россию на соревновании представляли пять участников, в копилке сборной – одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Золото получила ученица 11-го класса лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова Таисия Третьякова. Серебряную медаль завоевала Анна Глазкова из 11-го класса школы № 1518. Бронзовыми призерами стали ученица 11-го класса лицея НИУ ВШЭ Элима Афзалшоева и Зиля Галиева из 10-го класса школы ЦПМ.

"Поздравляю ребят с такими прекрасными результатами! Желаю новых побед и знаний!" – отметил Собянин.

Кроме того, сборная России третий год подряд заняла первое место в командном зачете. В прошлом учебном году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии победителями стали 14 участников сборной Москвы, еще 73 получили статус призеров. На столичных школьников пришлось более 60% всех наград соревнования.

Подготовка московских школьников к олимпиадам проводится в рамках задач проекта "Все лучшее – детям" и национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее Собянин сообщил, что столичные школьники завоевали 5 медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде. По его словам, за Россию выступали 6 человек, 5 из которых – москвичи.

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