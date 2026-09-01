Пятый, юбилейный отбор прошел во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Пятый, юбилейный конкурсный отбор талантливых детей с нарушениями зрения завершился во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей в Москве. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В новом учебном году к занятиям здесь приступили семь школьников из пяти городов, а всего сейчас в центре обучаются 35 ребят. Центр работает на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых и принимает детей со всей страны на конкурсной основе.

Отбор проходит в два этапа: сначала школьники дистанционно выполняют задания по математике, русскому и английскому языкам, затем участвуют в онлайн-собеседовании, на котором специалисты оценивают их коммуникативные навыки и готовность к учебе и проживанию в интернате.

Образовательная программа адаптирована для незрячих и слабовидящих детей: учебные материалы представлены с использованием шрифта Брайля, а занятия проходят с применением мультисенсорных методик и индивидуального сопровождения. Помимо стандартных школьных дисциплин, ученики изучают английский, итальянский и французский языки.

После уроков ребята могут заниматься в кружках и на факультативах, посещать экскурсии, смотреть фильмы с тифлокомментариями и заниматься спортом. В прошлом году в центре открылся физкультурно-оздоровительный комплекс.

Среди учеников есть победители и призеры всероссийских олимпиад и творческих конкурсов. Например, девятиклассник из Владимира Шехроз Нозумбеков добивался призовых мест в олимпиадах по истории, английскому языку, географии и экологии, а в составе сборной Москвы стал призером Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку.

Еще одна ученица, десятиклассница Арина Демухамедова из Оренбурга, в 2025 году победила в конкурсе творческого письма "Поэтика". В этом учебном году ей предстоит сдавать ОГЭ по истории и литературе. В центре также проводят курсы повышения квалификации для педагогов из других регионов, где специалисты осваивают методики обучения незрячих и слабовидящих детей.

Ранее сообщалось, что участники программы лояльности "Миллион призов" перевели свыше 10 миллионов рублей в фонды поддержки слабовидящих и незрячих людей. В частности, помощь получили мальчик Михаил Леонов с редким генетическим синдромом CHARGE и девочка Мария-Виктория Толстоногова с диагностированной слепоглухотой.