Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по промышленному предприятию "Файер пойнт" в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что завод производит комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливные ускорители.

Также российские военные ударили по промышленному предприятию ООО "Аэробавовна", которое изготавливает аэростаты для БПЛА большой и средней дальности, в том числе типа "Хорнет".

Кроме того, ВС РФ поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) и три электроподстанции в Одессе и Одесской области. Они обеспечивали функционирование портовой инфраструктуры. Также под ударом оказался цех сборки БПЛА.

Вместе с тем высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой, а также 6 резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Как уточнили в Минобороны, эти объекты были поставлены ВСУ западными странами.

В порту Черноморск российские войска поразили два склада с военно-техническим имуществом, также предназначенным для ВСУ.

Ранее российские военнослужащие ударили в Киеве по складским помещениям предприятия ООО "Вест Гейт Логистик". На складах компании собирали и хранили БПЛА большой и средней дальности самолетного типа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Украина получает и будет получать адекватный ответ на удары по мирным секторам экономики России. При этом РФ наносит удары только по военным и околовоенным объектам.